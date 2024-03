Justiça determina que ISE implemente visitas íntimas a socioeducandos com mais de 16 anos

Após Ação Civil Pública que tramitou por oito anos, o Juízo da Vara Cível de Sena Madureira determinou que Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) implemente o direito a visitas íntimas aos adolescentes maiores de 16 anos.

Como critério para receber as visitas, os reeducandos devem ser casados ou comprovar união estável com vínculo anterior ao cumprimento da medida socioeducativa.

Assinada pelo juiz de Direito Eder Viegas, a decisão estabelece o prazo de 90 dias para que a instituição atenda a medida, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, a ser revertido em benefício do Fundo da Infância e Adolescência.

Em dezembro de 2023 foi realizada uma audiência pública, em que foi construído um diálogo com a sociedade civil sobre o tema. O magistrado elencou, ainda, no ordenamento as seguintes diretrizes a serem cumpridas: