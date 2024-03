Lula lamenta morte de ex-deputado do Acre e emite nota: “Defensor dos trabalhadores”

A morte do ex-deputado federal João Maia, ocorrida nesta sexta-feira (1), em Rio Branco, fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitisse uma nota de pesar neste sábado (2).

SAIBA MAIS: Morre o ex-deputado federal João Maia, aos 82 anos, em Rio Branco

João era amigo íntimo de Lula e foi um dos responsáveis pela fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, atuando também ao lado de Chico Mendes em Xapuri.

VEJA TAMBÉM: Amigo de Lula e Chico Mendes, João Maia ajudou a fundar o PT no Acre e deixou legado na política

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-deputado João Maia da Silva Filho, que conheci na luta sindical na década de 70. João Maia, junto com Chico Mendes, fundou o PT do Acre e tanto defendeu ao meu lado a luta dos trabalhadores deste país, em especial a dos seringueiros. E teve sua trajetória também marcada como professor e agricultor. Meus sentimentos aos familiares e amigos de João Maia”, escreveu o presidente.

O político faleceu por complicações de um problema pulmonar. A morte foi confirmada pelo filho, o ex-prefeito de Senador Guimard, André Maia.