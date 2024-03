Mais de mil pessoas aguardam no salão de desembarque do Aeroporto de Rio Branco a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente chega a Rio Branco nesta quinta-feira (21) dia em que completa 69 anos, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Dezenas de políticos participam da recepção do ex-presidente, incluindo o senador Alan Rick, o deputado federal Coronel Ulysses e o prefeito Tião Bocalom.

VEJA FOTOS: