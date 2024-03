Marcio Bittar afirma já destinou cerca de R$ 2 bilhões em recursos para o Acre

O senador Marcio Bittar afirmou que entre assistência para combater a pandemia de Covid-19, insumos financeiros e recursos do Auxílio Brasil, o estado do Acre recebeu dois bilhões de recursos em sua gestão. A afirmação foi dada nesta sexta-feira (22), no podcast “No Front com Ulysses”, apresentado pelo Deputado Federal Coronel Ulysses.

VEJA TAMBÉM: Em podcast com Ulysses, Bittar entrega camisas de times acreanos de presente para Bolsonaro

“O primeiro pacote de ajudas que aprovamos no Congresso Nacional, iniciativa do presidente da república, a parte do Acre deu naquela época quase 1 bilhão de reais. Entre aquilo que o estado deixou de pagar para a União e meio bilhão em espécie. Uma parte disso era obrigado para a saúde e outra parte conforme fosse prioridade do estado”, declarou Marcio Bittar.

Além disso, o parlamentar afirmou que 200 mil famílias foram atendidas pelo Auxílio Brasil, ou seja, mais um bilhão de reais investidos na assistência desses núcleos familiares.

Bolsonaro no Acre

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Rio Branco, capital do Acre, na quinta-feira (21). Ele foi recebido por apoiadores e aliados com uma festa de aniversário no Aeroporto, que comemorou os 69 anos dele.

Nesta sexta-feira (22), o presidente cumpre uma série de agendas oficiais na capital. Logo pela manhã, Bolsonaro participa da estreia do podcast do deputado federal Coronel Ulysses, do União Brasil, a partir das 08h.

De lá, o ex-presidente segue para uma sessão especial da Câmara Municipal de Rio Branco, no auditório da FIEAC, para receber o título de cidadão rio-branquense. A proposta foi aprovada por unanimidade entre os vereadores da capital.

Já a partir das 15h, o ex-presidente participa de um Seminário de Segurança Pública na Uninorte, com a presença do especialista Roberto Mota.

O senador Márcio Bittar e o deputado federal Coronel Ulysses serão os mediadores do evento.