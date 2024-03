Em podcast com Ulysses, Bittar entrega camisas de times acreanos de presente para Bolsonaro

No podcast “No Front com Ulysses”, apresentado pelo deputado federal Coronel Ulysses, o senador Márcio Bittar entregou presentes para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bittar entregou três camisas de times acreanos: Galvez Esporte Clube, Rio Branco Football Club e Atlético Acreano.

“Eu perguntei para a Thais, minha esposa, o que a gente ia dar de presente para o senhor… camisa de time de futebol! Que é o que ele mais tem!”, afirmou Márcio Bittar, também explicando a atuação dos times acreanos nos campeonatos estaduais.

Além disso, todas as camisas foram doadas para o ex-presidente, em comemoração à chegada de Bolsonaro. Como curiosidade, o antigo chefe do executivo nacional, afirmou que no Palácio do Planalto, com mais de 9 mil itens cadastrados, metade são camisas de time de futebol.