Ministro de Minas e Energia chega ao Acre em abril para ação do Programa Luz Para Todos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estará no Acre nos dias 5 e 6 de abril, segundo um comunicado do senador Sérgio Petecão, que fez o convite para o ministro. Durante a estadia, Alexandre Silveira visitará os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó e Marechal Thaumaturgo, onde conhecerá o projeto da Energisa, que implementa energia limpa e renovável, na Vila Restauração, no Alto Rio Tejo.

Um dos objetivos é anunciar diversas ações do Programa Luz Para Todos, do Governo Federal, além de inaugurar obras no setor elétrico da região, que visam proporcionar o acesso público à energia elétrica, especialmente em áreas como terras indígenas, assentamentos rurais e as comunidades ribeirinhas.

Visita ministerial

Em 2024, esta é a terceira visita ministerial do Governo Lula. No início de março, os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, vieram ao Acre para visitar duas cidades atingidas pela cheia do Rio Acre, Brasiléia e Rio Branco, a capital acreana.

Em 2023, a primeira visita ministerial foi dupla, em março, durante as enchentes que atingiram o Acre. De cara, os ministros Waldez Goes, do Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, Meio Ambiente, desembarcaram no Acre.

Menos de dois meses depois foi a vez do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cumprir agenda no Acre. O ministro desembarcou em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia.

Em junho, foi a vez de Marcio Macedo, ministro da Secretaria da Presidência e Waldez Goes, que retornou ao estado pela segunda vez como ministro, participaram da Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027.

Em agosto, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara chegou ao Acre para participar da cerimônia do Festival Mariri, que proporciona uma imersão na cultura, arte e espiritualidade do povo Yawanawá, conhecidos pelo xamanismo, que envolvem cerimônias de cura pelo consumo de ayahuasca.

Já em outubro, foi a vez do ministro da Educação, Camilo Santana, de visitar o Acre e fazer anúncios importantes. Na inauguração do prédio da reitoria do Ifac em Rio Branco.

Novembro foi marcado por receber as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara mais uma vez no Acre. As duas desembarcar em Mâncio Lima, para lançar na Terra Indígena Puyanawa, um projeto com recursos do BNDES, oriundos do Fundo Amazônia, em parceria com a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (Opirj).