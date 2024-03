MPAC pede à Aleac reajuste de salário de comissionados e servidores e mudança no PCCR

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, protocolou na sessão da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (26), projetos de lei que pedem mudanças na remuneração e nos cargos do Ministério Público do Acre (MPAC).

No primeiro projeto, o procurador pediu um reajuste na remuneração de servidores efetivos e comissionados do MPAC.

O segundo projeto sugere a mudança no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores.

Os projetos serão apreciados nas comissões da Casa e depois segue para aprovação geral no plenário. Caso seja autorizado, as medidas vão a sanção do governador Gladson Cameli.