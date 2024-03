A acreana Keydila Costa, de 29 anos, moradora do bairro Calafate, foi uma das fãs que aguardava o cantor no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Bastante nervosa e emocionada, a fã do “Rei do arrocha” conversou com a coluna Douglas Richer e falou sobre sua admiração pelo artista, que já acompanha há 4 anos.

Após a entrevista, a acreana que aguardava o cantor desde as 19h teve seu encontro e realizou o sonho.

Veja o vídeo:

