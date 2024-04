Polícia Militar recupera objetos e prende autores de roubo a residência no bairro Castelo Branco

Militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), recuperaram dinheiro e pertences roubados de uma família, após indivíduos invadirem uma residência no bairro Castelo Branco, em Rio Branco (AC). O crime aconteceu na madrugada de domingo (31).

Os policiais foram acionados para atender ocorrência de roubo a residência, chegando ao endereço as vítimas passaram características dos suspeitos e o veículo usado. As equipes policiais iniciaram buscas e receberam informes que o veículo estava no bairro 6 de Agosto. Os militares fizeram patrulhamento no local e encontraram o carro.

Realizado a abordagem foi encontrado no veículo dinheiro, aproximadamente 17 mil reais, pertences das vítimas: roupas, perfumes, bolsa e um alicate usado para violar a residência, quatro pessoas foram presas, os armamentos usados não foram encontrados assim como parte do dinheiro subtraído.

Os policiais encaminharam os envolvidos e o dinheiro e bens recuperados à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.