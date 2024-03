Primeiras vítimas de acidente aéreo chegam a Rio Branco; famílias fazem cordão de oração no PS

As primeiras vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido hoje pela manhã, em Manoel Urbano, chegaram na noite desta segunda-feira (18) na capital acreana em estado grave. Roner Mendes, piloto de 59 anos, e Amélia Cristina Rocha, 28 anos, foram admitidos no pronto-socorro em condições críticas, enquanto Bruno Fernando dos Santos, de 36 anos, dentista, encontra-se estável.

O clima de consternação tomou conta do Pronto Socorro de Rio Branco, onde familiares e amigos das vítimas se reuniram formando um comovente cordão de oração. O monomotor Cessna 182 Skylane, prefixo PT-JUN, que decolou do aeroporto de Manoel Urbano e posteriormente caiu, estava operando em condições irregulares, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A tragédia resultou na morte de um passageiro e deixou seis ocupantes feridos, incluindo o piloto. A análise preliminar indica que a aeronave apresentava uma série de irregularidades, incluindo falta de Certificado de Aeronavegabilidade (CVA), excesso de peso e a proibição de operar como táxi aéreo.