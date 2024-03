Rio Acre segue baixando na capital acreana e se aproxima da cota de transbordamento

O Rio Acre baixou mais 12 centímetros na capital acreana, de acordo com a medição do meio dia deste sábado (9), segundo a Defesa Civil, marcando 15, 90 metros. Com o recuo, o manancial volta a se aproximar da cota de transbordamento, que é de 14 metros em Rio Branco.

Na medição realizada pela Defesa Civil, às 9h, o rio estava em 16,02 metros e segue com tendência a vazante no município.

Com a redução do volume das águas, um outro problema surge, o risco de erosões, deslizamentos e destruição de ruas, é o que alerta a Defesa Civil Municipal.

Relatos indicam surgimentos de crateras em diversos pontos, como no bairro da Base, próximo ao Mercado dos Colonos. A Defesa Civil espera, ainda, que possam surgir fissuras e deslizes de terra no Calçadão da Gameleira.