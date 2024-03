Segurança diz que Acre reduziu em mais de 51% os números de roubo em 2024

Nesta quinta-feira (15), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre divulgou um levantamento feito pelo Departamento de Inteligência e Estatística, que aponta uma redução significativa nos números de roubo no estado.

Os números são referentes ao mês de fevereiro de 2024, em que o levantamento mostrou que houve uma redução de 51,57%. Em relação a janeiro a redução é de 35,36%, se comparado ao mesmo período de 2023.

“Temos atuado com todas as forças de segurança em pontos estratégicos com objetivo principal de garantir mais segurança à população acreana. Esses dados dos últimos cincos anos mostram que nossa atuação está apresentando bons resultados. Nosso foco é que os números reduzam ainda mais”, disse o secretário Américo Gaia, da Sejusp.

O levantamento aponta ainda que os municípios que tiveram maior redução foram Xapuri, Tarauacá, Brasileia, Sena Madureira e Rodrigues Alves.