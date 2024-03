Semana Santa: ContilNet e Diocese transmitem encenação da crucificação de Jesus, em Rio Branco

A Semana Santa é um dos momentos mais importantes para a igreja católica, principalmente a Sexta-feira Santa, que ocorre antes do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Na capital acreana, a Diocese de Rio Branco preparou uma programação.

Na Sexta-feira Santa, às 15h, acontece a Celebração da Paixão do Senhor, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro de Rio Branco. Já às 17h, acontece a Procissão do Cristo Morto, com todas as paróquias da capital. Em seguida, o grupo Totus Tuus faz a apresentação teatral com encenação da crucificação de Jesus, com o 11º Musical da Paixão de Cristo.

O ContilNet, em parceria com a Diocese de Rio Branco, transmite a encenação da crucificação pelo canal do YouTube da Diocese. Além da transmissão ao vivo da apresentação musical, que reúne milhares de pessoas em frente ao Palácio Rio Branco, o ContilNet também traz informações em tempo real em matérias e galerias de fotos deste momento importante para a igreja católica.

A transmissão inicia às 15h, com a Celebração da Paixão de Cristo. Além disso, a encenação da crucificação de Jesus, que acontecerá por volta de 19h, também será transmitida ao vivo pela Diocese de Rio Branco e ContilNet.

Programação

Na Semana Santa a programação também conta com a Missa Crismal, nesta quarta-feira, a Missa de Lava-pés, nesta quinta-feira, e a Celebração da Paixão, a Procissão do Cristo Morto e a encenação da crucificação de Jesus, em frente ao Palácio Rio Branco. No sábado, conhecido como Sábado de Aleluia, os católicos fazem a Vigília Pascal.

Na Quinta-feira Santa (28), inicia o Tríduo Pascal, que envolve três momentos da liturgia da igreja católica, se encerrando no Domingo de Páscoa. Em 2024, a Diocese de Rio Branco anunciou o retorno do Alvorecer da Ressurreição, que não acontece desde 2020.