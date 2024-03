Apoiadores fazem bolo para comemorar aniversário de Bolsonaro: “O ex mais amado do Brasil”

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro levaram um bolo ao Aeroporto de Rio Branco, nesta quinta-feira (21), para comemorar o aniversário do político, que completa 69 anos no dia em que chega na capital.

O topo do bolo carrega a frase “Sou Patriota” com uma caricatura do ex-presidente. “Eu sou Bolsonaro a vida inteira, com muito amor e orgulho. Bolsonaro é o ex mais amado desse país”, disse uma idosa ao segurar o bolo.

Centenas de apoiadores estão reunidos no saguão do aeroporto para receber o ex-presidente.