Um fato inusitado chamou a atenção das pessoas na noite deste domingo (3), no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

Uma arraia foi flagrada no local onde as águas já invadiram por conta do transbordamento do Rio Acre, que está ultrapassou os 17 metros, de acordo com a Defesa Civil.

O animal de cor cinza chamou a atenção das pessoas e foi filmado. O calçadão está interditado desde a noite de sexta-feira (3) por conta da forte correnteza que passa pelo local.

VEJA O VÍDEO: