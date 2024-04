Acidente grave entre dois carros deixa seis mortos e três feridos

Um acidente entre dois carros matou seis pessoas e deixou outras três feridas na GO-415, em Goianápolis, na Região Metropolitana da capital goiana. A informação das mortes foi confirmada pelo Hospital Municipal.

O acidente aconteceu nesse domingo (7/4). Objetos pessoais, destroços dos veículos e óleo diesel ficaram espalhados pela rodovia. De acordo com familiares, todas as vítimas estavam em um mesmo carro e voltavam de uma cavalgada. O grupo de amigos morava em Terezópolis, a cerca de 17 km de distância.

Todos eles estavam no Gol que bateu de frente com um Voyage. Segundo o portal Mais Goiás, as vítimas foram identificadas como: Cláudio Delmondes Cavalcante, Max Suel Dias de Sousa, Richard Henrique Sousa B. Cardoso, Leandro Lopes da Costa, Giliarde Alves Rodrigues e Bruno Ferreira dos Santos.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), três vítimas sobreviventes foram levadas em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis (Heana).