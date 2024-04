A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou os números do setor de planos de saúde referente ao mês de fevereiro de 2024. Durante esse período, o setor registrou 43.906 usuários de plano de assistência médica e 20.523 pessoas que utilizam planos exclusivamente odontológicos.

No Brasil, foram registrados 50.948.757 de usuários de plano de assistência médica e 32.833.233 de usuários em planos exclusivamente odontológicos em fevereiro deste ano.

No Acre, quando comparado com o mesmo período no ano anterior, é notável um pequeno aumento no número de usuários de plano de assistência médica, quando registrava 42.743 usuários. Já no plano exclusivamente odontológico, o aumento é de mais de 3 mil pessoas, quando registrava 20.523 usuários.

O Acre tem um dos menores números de usuários de plano de assistência médica do Brasil, atrás apenas de Roraima com 31.445 usuários.

Em relação aos estados, no comparativo com fevereiro de 2023, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.