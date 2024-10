Acusado de tentativa de homicídio, homem é considerado inocente por falta de provas

C. E. L. dos S. foi solto por falta de provas pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, durante audiência de instrução e julgamento, nesta quinta-feira (24). O réu estava preso na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), acusado de tentativa de homicídio contra Waterson Gomes Dantas.

“Não há provas efetivas de que o réu tenha sido o autor do atentado”, disse o magistrado. O crime ocorreu no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco, na madrugada de 23 de setembro de 2023.

Entenda o caso

Waterson Dantas, ao voltar de uma festa, foi surpreendido por um homem encapuzado que disparou 10 vezes contra ele na Rua Recanto das Flores, no bairro Belo Jardim II. A vítima foi atingida por seis tiros e socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após dias internado, Dantas sobreviveu.

Em depoimento, Waterson afirmou que C. E., conhecido como “Dudu”, era o autor dos disparos, pois já havia sido ameaçado por ele. Testemunhas disseram que o físico e a voz do atirador eram semelhantes aos do acusado, o que resultou na decretação da prisão de Carlos Eduardo, que foi localizado em João Pessoa, onde mora.