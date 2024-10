Bastidores do Poder: Petecão se reúne com MDB e quer formar uma nova chapa de apoio a Alan Rick

Após a repercussão da foto do senador Alan Rick (UB) com a ex-deputada Jéssica Sales (MDB), que agitou os bastidores da política nesta semana, foi a vez do senador Sérgio Petecão (PSD) mexer as peças no tabuleiro.

Petecão publicou uma imagem ao lado dos veteranos do MDB, conhecidos como os “cabeças brancas”. “Debatendo ideias importantes para o Acre, sempre com foco no diálogo”, destacou um trecho da legenda.

A coluna apurou que a reunião com os “cabeças brancas” do MDB teve como principal pauta as eleições de 2026. Nos bastidores, fala-se que Petecão pretende garantir sua candidatura ao Senado, com o apoio de uma possível chapa liderada por Alan Rick (UB) para governador e Jéssica Sales (MDB) como vice.

Esperto como sempre, Petecão já está se movimentando para repetir a aliança com o MDB, buscando assegurar desde já o apoio necessário para sua campanha ao Senado em 2026.

E DE QUEM SERIA A SEGUNDA VAGA DE SENADO?

Na provável chapa Alan Rick (UB) e Jéssica Sales (MDB) para o governo, o senador Sérgio Petecão (PSD) surge como nome certo para disputar uma vaga no Senado. A outra vaga, dependendo do cenário, poderia ficar com o deputado federal Roberto Duarte (REP), que já está bem alinhado com Alan Rick (UB). Duarte, inclusive, já o convidou a se filiar ao Republicanos para concorrer ao governo.

RUTÊNIO SÁ

O vereador Rutênio Sá (UB) foi um dos poucos sobreviventes a garantir a reeleição para a Câmara Municipal de Rio Branco. Sem grandes estruturas ou o apoio de secretarias, Rutênio contou apenas com o respaldo do deputado federal Eduardo Velloso (UB).

NOMES POSTOS

Após as eleições de 2024, em uma reunião com a Executiva do União Brasil, o vereador Rutênio Sá foi um dos primeiros a manifestar interesse em disputar uma vaga de deputado estadual em 2026. A estratégia dos partidos é clara: lançar candidatos com boa densidade eleitoral para fortalecer a legenda. Para eleger deputados federais, é fundamental que candidatos a estaduais consigam atrair votos.

ABRAM O OLHO!

Quem acredita que as eleições de 2026 seguirão o mesmo padrão das anteriores está enganado. Alguns políticos já perceberam que o caminho é formar alianças e consolidar grupos, enquanto outros ainda apostam em recursos financeiros e estruturas de campanha. No entanto, as eleições de 2024 deixaram claro que, por si só, dinheiro e estrutura não garantem vitória nas urnas.

SEM RODEIOS

A disputa familiar entre a deputada federal Antônia Lúcia Câmara (REP) e sua filha Gabriela Câmara ganha novos capítulos a cada dia. O mais recente episódio que chamou atenção foi a resposta curta e direta da deputada a uma seguidora que perguntou se ela havia votado na própria filha. Sem rodeios, Antônia Lúcia respondeu: “Não!”

NOVOS PROTAGONISTAS

A política do Acre está vivendo uma notável renovação em suas lideranças. Aqueles que outrora detinham o poder agora perderam influência, abrindo espaço para o surgimento de novos nomes e lideranças. É fundamental compreender que a política é um jogo para os astutos, e no Acre, definitivamente, não é para amadores. Uma coisa é certa: as próximas eleições trarão novos protagonistas ao centro do palco político.

PROBLEMA PÓS ELEIÇÃO

Um desafio comum a todos os municípios do Acre após as eleições é a formação da mesa diretora nas Câmaras Municipais. Essa questão se torna o primeiro grande entrave que os prefeitos eleitos e reeleitos terão que enfrentar.

CORRENDO RISCOS

O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante (PP), enfrentará um importante teste a partir de março, quando chegarão os pacotes de prestações de contas. Para navegar por esse emaranhado burocrático, ele precisará do apoio de pelo menos sete vereadores. Se alguma dessas contas for rejeitada pela maioria, Kiefer pode se ver inelegível, colocando em risco suas ambições de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.