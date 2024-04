Anderson Leonardo apresenta melhora e deixa a UTI com quadro estável

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo , foi transferido para o quarto do Hospital Unimed Rio, após ficar quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um quadro de insuficiência renal . Nesta quinta-feira (11/4), o portal LeoDias teve acesso ao boletim médico atualizado do artista.

“O Anderson foi para o quarto! Se encontra estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, atualiza o comunicado sobre o estado de saúde do vocalista. Ele continua tratando a insuficiência renal.

O cantor passou 21 dias internado no começo do ano, conquistando sua folga no dia 19 de março. No entanto, cinco dias depois, ele precisou ser readmitido na unidade de saúde, em estado grave. Desde 24 de março ele permanece no hospital, ainda em tratamento contra um câncer inguinal raro.

