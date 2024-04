Ao menos 9 pessoas, entre eles grávida e crianças, morrem em acidente na Bahia

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou ao menos nove mortos e 23 feridos na madrugada desta quinta-feira, na Bahia. A Polícia Rodoviária Federal da Bahia confirmou ao GLOBO que, dentre as vítimas fatais, estão uma mulher grávida e crianças. Ainda segundo a PRF, até o momento, a principal linha de investigação para a possível causa do tombamento é “velocidade incompatível”.

Rumo à cidade de Porto Seguro (BA), o veículo bateu em um barranco e tombou na BR-101, no km 885, na altura do município de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. Operado pela empresa Ricardo & Moab Viagens e Turismo Ltda (RM Viagens e Turismo), o ônibus partiu do Rio de Janeiro, do bairro da Penha, às 13h de quarta-feira, com 32 passageiros e dois motoristas, que ficaram ilesos. A previsão era chegar em Porto Seguro, às 9h desta quinta. A capacidade do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, era de 44 passageiros.