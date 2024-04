Após 43 horas de provas, Anna Kátia vence “Último Elemento” e fatura carro 0 km; ao vivo

Após 43 horas e 13 minutos de cinco provas de resistência, a auxiliar contábil Anna Kátia faturou neste domingo (7) o prêmio do “Último Elemento”. O evento, transmitido ao vivo pela SansFilmes em parceria com ContilNet no YouTube, teve início na sexta-feira (5), às 17 horas, na Praça da Revolução, localizada no centro de Rio Branco.

Trinta competidores se reuniram para enfrentar uma série de provas, todas em busca do prêmio final: um carro zero km no valor de R$ 82 mil. Mas foi Anna Kátia quem se destacou entre todos, mostrando uma força extraordinária e uma resistência incansável. Em alguns minutos, a vencedora da competição dará uma entrevista exclusiva a SansFilmes e ao ContilNet.