Após discussão durante bebedeira, homem é esfaqueado e tem bicicleta roubada em Rio Branco

O fato ocorreu no final da noite desta quarta-feira (3), na rua Benjamim Constante, próximo ao Terminal Urbano de Rio Branco (AC).

Segundo informações de policiais militares que trabalham no Centro da capital, um homem identificado como Francisco das Chagas Santos de Araújo, 44 anos, chegou correndo, sangrando e clamando por socorro.

Francisco relatou aos policiais que participava de uma bebedeira com outras pessoas, e que inesperadamente começou uma discussão acalorada, terminando em uma pessoa não identificada desferindo um golpe de facas contra Francisco, que correu para não morrer.

Após ser ferido, Francisco correu até o Terminal Urbano, onde pediu ajuda aos policiais que encontravam-se de serviço naquele momento.

O Samu foi chamado, enviando uma viatura de suporte básico para dar atendimento na ocorrência. Assim que os socorristas chegaram no local, realizaram todos os procedimentos, estabilizando a vítima e a encaminhando para o Pronto Socorro da capital.

Francisco foi entregue no setor de traumatologia em estado de saúde estável. Ele foi ferido com um corte profundo no ombro esquerdo, contudo, não corre risco de morrer.

Francisco informou aos policiais que sua bicicleta foi levada pelo autor da agressão, disse ainda que o conhece, e que isso não irá ficar assim.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego estiveram no PS, conversaram com a vítima e passaram as informações para Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável por investigar o caso.