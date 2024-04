Assalto à mão armada em autoescola termina com seis presos após cerco policial no Segundo Distrito

Um ocorrência de roubo foi registrada na noite desta sexta-feira (12) em uma autoescola, localizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco (AC). Três homens munidos com pistolas, uma 9mm e outra .380, invadiram o estabelecimento comercial, rendendo funcionários e clientes presentes no local.

Os criminosos agiram com rapidez, subtraindo diversos aparelhos celulares antes de empreenderem fuga em um veículo Polo de cor preta. No entanto, a ação dos assaltantes não passou despercebida pela polícia local. Por meio do rastreamento de um dos aparelhos roubados, as autoridades conseguiram localizar os suspeitos na travessa Guanabara, situada no bairro João Eduardo. Com apoio da força tática do primeiro batalhão e da ROTAM, um cerco foi montado e os seis suspeitos foram prontamente detidos.

Entre os presos, um indivíduo alegou ser motorista de aplicativo e afirmou ter sido obrigado a acompanhar os criminosos. No entanto, a veracidade dessa alegação está sendo investigada pelas autoridades, que encontraram 15 celulares no interior do veículo utilizado na fuga.

Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes, onde serão interrogados pelo Delegado plantonista. Posteriormente, ficarão à disposição da Justiça para responderem pelos crimes cometidos, enquanto a polícia continua a investigação para esclarecer todos os detalhes desse ato criminoso