Bebedeira termina com irmão esfaqueado pelo outro na frente da família, em Rio Branco

Uma confraternização familiar terminou em violência na tarde deste domingo (14), na rua Santa Terezinha, localizada no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC). Joel Pinheiro de Souza, 32 anos, foi esfaqueado pelo próprio irmão durante o encontro que reunia amigos e familiares.

Testemunhas no local relataram que a discussão que levou ao ataque foi acalorada e possivelmente inflamada pelo excesso de álcool. “Era para ser um dia de alegria e acabou em desespero”, disse uma das pessoas presentes, que preferiu não se identificar.

O clima de tensão durou vários minutos, enquanto os convidados tentavam processar o ocorrido. Joel foi socorrido imediatamente após o incidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a equipe da ambulância 05 de suporte básico chegou rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros. Após estabilizar o paciente, os socorristas o encaminharam ao Pronto Socorro da capital.

De acordo com o relatório médico, Joel chegou ao setor de traumatologia com uma ferida penetrante no abdômen. Apesar da gravidade da situação, foi confirmado que seu estado de saúde era estável e não havia risco de vida.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou uma investigação para esclarecer os detalhes do incidente. Até o momento, o nome do irmão agressor não foi divulgado pela polícia.