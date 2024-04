Bolsonaro participa por vídeo de reunião do PL com Bittar, Bocalom e Fabio Rueda

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, promoveu na noite desta sexta-feira (19) um encontro político que reuniu pré-candidatos a vereadores dos partidos PL, União Brasil e Democracia Cristã (DC). O evento contou com a presença do presidente da Executiva Municipal do União Brasil, Fabio Rueda e do senador Márcio Bittar.

Um dos momentos mais marcantes da reunião foi uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, descrito por Bocalom como “nosso MITO e ETERNO PRESIDENTE”. O prefeito Tião Bocalom enfatizou a importância da união dos partidos aliados e agradeceu a presença e o apoio dos presentes.

“Boa noite meus amigos! Estivemos reunidos com os pré-candidatos a vereadores do PL, União Brasil e Democracia, cristã com a presença do nosso deputado federal @fabioruedaoficial, e do querido amigo e meu padrinho, @marciobittar_. Na ocasião fizemos uma chamada de vídeo com ele, nosso MITO e ETERNO PRESIDENTE @jairmessiasbolsonaro, um momento mais que especial que coroou este belo encontro!”, escreveu.