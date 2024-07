Virginia faz alerta após bandidos usarem sua voz em golpe: “Cuidado com isso”

A influenciadora Virginia Fonseca, 25, alertou os seguidores nesta terça-feira (23) sobre um golpe que está sendo aplicado nas redes com sua voz, com o intuito de roubar dados pessoais.

Em seus stories do Instagram, a empresária mostrou que os golpistas estão utilizando inteligência artificial (IA) para pedir dados através de áudios. Na mensagem exposta por Virginia, uma pessoa recebe uma suposta mensagem dela, dizendo que iria doar R$ 1.000 para o receptor da mensagem.

“Pra gente começar, qual o seu nome? Eu sou a Virginia, isso não é nenhum tipo de golpe, sou eu mesma. Hoje é seu dia de sorte e você vai receber R$ 1.000. Digita aqui pra mim, abaixo o seu CPF. Eu só vou consultar seu CPF para verificar se você não é um seguidora que já recebeu e se tem uma renda acima da média”, diz a gravação.

Ao repostar a publicação, Virgina alertou seus seguidores: “Galera, por favor, cuidado com isso. Peço que vocês só acreditem no que eu postar aqui”, escreveu Virginia se referindo a sua página no Instagram.

Na fraude, a doação é justificada pelo faturamento milionário da influenciadora com a sua marca de cosméticos, We Pink. De fato, Virginia costuma arrecadar quantias surpreendentes ao longo de lives com promoções do produtos. Até as transmissões realizadas em maio deste ano, ela obteve um faturamento de cerca de R$ 110 milhões.