Café do Teatro vira palco e recebe Camile Castro com música ao vivo

O Café do Teatro, localizado ao lado do Memorial dos Autonomistas, traz mais uma atração cultural para esta sexta-feira (12) com apresentação musical da cantora Camile Castro, a partir das 17h.

Depois de quase 15 anos fechado, o espaço reabriu recentemente e já contou com outras atrações culturais, como feiras de artesanato e dança do ventre.

“O café do teatro é um espaço muito importante, já cantei aqui, quando jovem, há dez anos e poder voltar aqui, depois de tanto tempo, agora com a família a frente do lugar, é muito especial e nostálgico”, diz Camile.

A artista é irmã de Cláudia Castro, empreendedora que está à frente do espaço. “O centro precisa de um carinho, essa reabertura faz as pessoas olharem mais pra cultura local, estamos perto de tantos pontos turísticos, o rio, o Palácio, e o Café do Teatro é um também, fazer um som no fim de tarde, trazer as pessoas aqui nesse fim de tarde, vai ser incrível”, completou a artista.

Ela ainda comentou como o lugar pode ser um ambiente para acolher novos artistas, que vão poder se apresentar em um ponto turístico importante da capital acreana.

“É um ponto turístico que já passou grandes artistas locais, entre os 14 e 16 anos eu procurava tantos lugares para tocar, e seria incrível ter uma oportunidade de tocar nesse espaço”, encerra ela.

A cantora Camile Castro tem músicas autorais publicadas nas plataformas digitais, como “Amor de Ex”, “Amor a Paisana” e “Me Erra”.

Ouça os sucessos da artista: