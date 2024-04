Cantoras acreanas se reúnem para cantar os grandes sucessos de Roberto Carlos em Rio Branco

Confraria Gastrobar, localizada no Parque da Maternidade, centro de Rio Branco, promoverá no dia 3 de maio, a partir das 21 horas, a o espetáculo “Elas Cantam Roberto Carlos”. O evento, organizado pela produtora Mariana Klemer, traz um elenco composto por oito cantoras locais interpretando os grandes clássicos do Rei da Música Popular Brasileira.

Trata-se de uma reunião de cantoras locais, pelo menos oito delas, cantando músicas do rei da Música Popular Brasileira (MPB), em alusão as seus 83 anos de idade, comemorados no último dia 19 de abril, com mais de 60 de carreira numa estrada brilhante e sucesso cujas músicas embalaram e ainda embalam a vida de milhões de brasileiros.

O evento é promovido pela produtora Mariana Klemer, uma acreana de Rio Branco que aprendeu a se movimentar no mundo do “Show Business” a partir de experiências no Rio de Janeiro, onde viveu em sua juventude – ela é filha de dona Fátima e do jornalista e humorista Antônio Klemer, também acreano que chegou a fazer sucesso em programas humorísticos da TV brasileira ao lado de monstros sagrados do humor como Tom Cavalcante.

Em carreira solo, Mariana fala de sua produção com o entusiasmo de quem sabe o que quer fazer e tem domínio do produto a ser apresentado. “O show vai reunir mulheres incríveis que soltarão a voz, cantando os grandes clássicos do nosso Rei Roberto Carlos, numa noite cheia de emoções. E contará, também, com a banda Machine Blues que fará a banda-base”, disse a produtora. “Contamos com vocês para fazer essa noite, cheia de amor e música, ser inesquecivelmente maravilhosa!”, acrescentou.

“Elas”, as estrelas do espetáculo, são Lina Grasiela, Lidiane Cabral, Debora Muniz, Ana Kassia, Mariana Tavares, a própria Mariana Klemer, e Débora Muniz. A princípio, a colunista social Kelly Kley, colaboradora deste ContilNet, estava na lista do “casting” mas, por motivo de viagem, não vai poder comparecer e será substituída pela cantora Lisier Primo.

O interessante é que, entre as cantoras, algumas delas, são conhecidas por outras atividades bem diferente do que acontece nos palcos – Lidiane Cabral, por exemplo, é uma aplicada feminista, e Lina Grasiela, outro exemplo, é cerimonialista lotada o Tribunal de Contas do estado (TCE). A publicitária Mariana Tavares, aqui e acolá, costumava dar canja em festa de amigos, mas nunca foi muito de apresentações públicas, bem ao contrário de Iana Sarkis, que já era uma cantora com algum tempo de estrada.

Com a participação da banda Machine Blues como base musical, o espetáculo promete uma noite repleta de emoções e boa música.

Para participar do evento, os interessados podem adquirir mesas pelo valor de R$ 150,00. A Confraria Gastrobar está localizada na Rua Parque da Maternidade, 46 – Capoeira, Rio Branco – AC, 69905-024. Mais informações e reservas podem ser obtidas através do telefone (021) 98245-9779.

Não perca a oportunidade de vivenciar um grande espetáculo musical, repleto de talento e emoção, em homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira.

Confira as artistas do evento: