Carlinhos de Jesus relata encontro com mãe do assassino de seu filho

Em bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, Carlinhos detalhou o dia em que conversou com a mãe do policial e emocionou o público.

“No intervalo [do julgamento], eu fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina, e ela, muito sem graça em me ver. Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como eu perdi o meu filho, ela tava perdendo o dela, né?”, disse no podcast.

Ao encontrá-la, a reação de Carlinhos de Jesus contrariou as expectativas. Sem julgamentos, ele a olhou, deu um abraço e ainda disse palavras de conforto à mãe do assassino de seu filho.