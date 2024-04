Policiais agridem cadeirante durante abordagem; vídeo

O rapaz caminhou até a porta de casa, onde foi gravado o momento em que ele leva uma cacetada e é atingido pelo disparo de taser de um agente. Depois disso, as imagens o mostram entrando em casa e se escondendo atrás de seu pai. É nesse instante que os agentes partem para cima do cadeirante.

Os dois foram parados pela Rocam por suspeita de violação no lacre do veículo. Os agentes teriam levado o motorista para um local afastado, levantando suspeitas no filho de Antônio Marcos.

A vítima, identificada como Antônio Marcos, de 46 anos, estava em sua residência, no bairro Cantagalo, quando seu filho entrou seguido por agentes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas ( Rocam ). Na tentativa de proteger o rapaz, que tem 21 anos, o pai acabou sendo agredido pelos policiais.

Vídeos que circulam nas redes sociais têm chamado a atenção pela brutalidade com que policiais militares agridem um cadeirante durante uma abordagem, na manhã de terça-feira (2/3), em Piracicaba, no interior de São Paulo .

Segundo a filha, Antônio Marcos enfrenta uma depressão desde que perdeu sua perna para a diabetes, há três anos, e está muito frustrado por não ter conseguido defender o filho:

“Ele me disse: ‘Um dia eu fui homem e tive as duas pernas para me defender e defender a minha família. Hoje, eles invadiram a minha casa, me humilharam, me agrediram e agrediram o meu filho e eu não pude fazer nada’.”