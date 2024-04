Cidade na Rússia declara emergência após vazamento de substância radioativa

O vazamento foi detectado no distrito industrial de Khabarovsk. Altos níveis de radiação foram encontrados em uma área a apenas 2,4 quilômetros de distância das casas na cidade de 630 mil habitantes às margens do rio Amur, segundo o jornal britânico The Sun.

Fonte do vazamento de radiação não foi divulgada. Andrey Kolchin, chefe da Defesa Civil da cidade, disse apenas que uma fonte de aumento dos níveis de radiação foi descoberta e a área foi isolada nesta sexta-feira (5), sem detalhar o local. Substância localizada por funcionários da Agência Nuclear da Rússia. Material foi colocado num recipiente à prova de radiação e “transportada para uma instalação de armazenamento de resíduos radioativos”, segundo informou o jornal russo Izvestia. Autoridades garantem que não há ameaça à vida após o vazamento. O gabinete do prefeito de Khabarovsk informou à imprensa local que “a radiação de fundo excede ligeiramente os padrões permitidos”. As autoridades esperaram uma semana para agir. A contaminação teria sido denunciada por um munícipe no dia 28 de março, porém, somente hoje alguma providência foi tomada, informou o Izvestia. Não há relatos de feridos ou nova denúncia de contaminações. O órgão de vigilância da segurança do consumidor da Rússia disse que até agora ninguém ficou ferido ou exposto à radiação — e “não há ameaça à saúde dos cidadãos”, segundo a agência de notícias Tass.