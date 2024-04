Como votar no BBB 24 para eliminar? Veja diferença entre voto da torcida e voto único

Alane, Isabelle e Matteus disputam o paredão que vai definir o Top 3 desta edição. O último eliminado será conhecido no domingo (14), após o Fantástico, a partir de 23h10.

Vencedor da prova de resistência, Davi aguarda os outros dois nomes que disputarão com ele a final, na terça-feira (16).

As enquetes realizadas por portais e perfis nas redes sociais mostram que Isabelle deve ser a eliminada no paredão deste domingo (14), com cerca de 54% dos votos. Ela é seguida por Alane, com 42% e Matteus com cerca de 4%.