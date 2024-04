Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura realiza evento ‘Mulheres em Foco’

Fãs do Alok podem se preparar, pois ele virá ao Acre no final de abril para lançar o novo álbum ‘O Futuro é Ancestral’, gravado em parceria com indígenas acreanos das etnias Yawanawa e Huni Kuin – Mapu Huni Kuin – , além de povos Guarani Kaiowá, Guarani Mbyá e Xakribá, através da deputada federal Célia Xakriabá.

O trabalho foi lançado no dia 25 de março, no Grammy Museum, em Los Angeles (EUA). Aqui no Brasil foi lançado no quinta-feira (19), em Brasília-DF.

A boa notícia é que em breve ele virá a Rio Branco, para fazer o lançamento também aqui, junto com amigos indígenas que lhe inspiram há dez anos.

As aventuras da Lu na gringa

A empresária Luciana Lemos decidiu viajar o mundo apenas com um mochilão e um sonho. E desde o final de dezembro está rodando pela “gringa” e está encantando seus seguidores ao mostra as aventuras de uma cinquentona cheia de energia, beleza e vitalidade em seu perfil do Instagram @oinusitadomundodalu.

No dia 18 de março celebrou seus 52 anos na Indonésia, mas atualmente já está nas Maldivas. Corre lá pra acompanhar!

B-Day da Ivete

Foi na cidade Brasília, na companhia de filhos e netos, que a jornalista Ivete Martinello celebrou sua nova idade, no último dia 17 de março.

Na foto, a aniversariante ao lado do esposo Sílvio Martinello, jornalista e escritor. Espetáculo ‘Em Busca do Tesouro’ encerra temporada no Juruá. Após apresentações em Rio Branco e em Tarauacá, o Grupo Arvoredo de Teatro apresentou o espetáculo “Em Busca do Tesouro” no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, nos dias 13 e 14 de abril.

A peça ‘Em busca do tesouro’ é dirigida por Leonel Carneiro e financiada pela Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM.

O espetáculo é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, como foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

Sexo forte

Para celebrar a força, o talento e a resiliência femininas, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) realizou o evento ‘Mulheres em Foco’, dia 20 de março, no Paris Garden.

O evento foi realizado em parceria com as mulheres da indústria acreana e Governo do Estado. A anfitriã foi a empresária Patrícia Dossa, atual presidente da CMEC, que entregou certificados para algumas mulheres, entre quais a procuradora de Justiça Patrícia Rego.

Gladiadoras do Empreendedorismo

Com uma bela festa foi lançado dia 23 de março, no restaurante Pão de Queijo, o livro ‘Gladiadoras do Empreendedorismo’, uma obra que narra a história de mulheres atuantes no mercado de trabalho, com relatos, vivências, momentos de superações e resiliência de mulheres que lutam no mercado de trabalho revestidas com suas armaduras, sem murmurar porque não há tempo para lamentações.

Parabéns ao grupo e, especialmente, às empresárias Iris Tavares e Zayra Ayache, que estiveram coordenando o projeto.

Celebração e lançamento de prato

No dia 25 de março, a diretoria da Associação de Colunistas Sociais – Acos realizou um jantar no Point do Pato em celebração aos aniversários dos colunistas sociais que aniversariaram nesse primeiro trimestre.

O trio Márcia Abreu, Moises Alencastro e Gigi Hanan apagaram as velinhas e saborearam, juntamente com os colegas Giuliana Evangelista e Jackie Pinheiro o delicioso prato Peixe da Cunhada, criado pela Chef Socorro Jorge e que passa a integrar o cardápio da casa.

Lançamento da Eudora em noite de grande estilo

O Grupo Banho de Cheiro realizou no dia 12 de março, no Hotel Terra Verde, o lançamento oficial da marca Eudora no Acre, uma das marcas do grupo O Boticário, que passa a ser comercializada na loja da Venda Direta, para mulheres empreendedoras. O evento reuniu 200 revendedoras e foi apresentado e organizado pela influenciadora Maykeline Maia.

O espaço contou com ambientes instagramáveis e sorteios, além da presença do maquiador oficial da Eudora, Lavoisier Souza, que deu dicas imprescindíveis dos melhores produtos de maquiagem da marca. Os empresários Luiz e Rafael Figueiredo foram os anfitriões da divertida noite.

Influenciadoras e colunistas sociais que estiveram presentes no evento: Taynã Peres, Cláudia Souza, Tatiane Valente, Thalyta Souza, Roberta Lima, Jackie Pinheiro e Júlia e Regina.

Passeio com a Destino Acre para mulheres empreendedoras

No feriado do dia 28 de março, a empresária Thalita Figueiredo – a Thaly -, do Destino Acre @destinoacre, convidou mulheres empreendedoras para uma manhã agradável, em contato com a natureza.

Na programação, a trilha Fênix, no Quixadá, precedida de uma aula de yoga. Logo após a trilha, cujo guia foi seu parceiro Leonardo Dantas, relaxamento e banho de açude na paradisíaca chácara do Sol Nascente. Uma delícia!

Malbec

Malbec traz a refrescante versão Ultra Bleu para o portfólio regular Com o olfativo amadeirado, que é a assinatura de Malbec, mas em uma versão mais fresca, o Boticário anuncia o retorno de Malbec Ultra Bleu – lançado em 2022 como edição limitada e considerado como um dos maiores lançamentos da história de Malbec.

Agora, como resposta ao desejo do consumidor, a fragrância passa a integrar a linha regular, reforçando o frescor como um dos territórios da marca e ampliando as ocasiões de uso dos lovers de Malbec.

A fragrância é um fougére amadeirado e contém notas, como Aquazone®️, bergamota Itália e patchouli, além de um ingrediente exclusivo desenvolvido pela captura do vinho envelhecido nas profundezas do Mar Mediterrâneo, o Profundo Wine NP, que revela um toque intenso e marcante no olfativo.

Além do olfativo, a sinestesia do frescor de Malbec Bleu é traduzida também na embalagem, que traz um azul mais profundo, com efeito fosqueado, para remeter às baixas temperaturas do fundo do oceano e nuances mais claras de azul e transparentes, fazendo uma alusão aos diversos tons do Mar Mediterrâneo.

Nativa Spa Lilac

O Boticário lança a linha Nativa SPA Lilac com ativos que entregam nutrição, hidratação e perfumação exclusiva em sua máxima potência, por meio do óleo de Quinoa – ativo exclusivo e presente em todo o portfólio da marca de cuidados pessoais –, bioretinol e uma fragrância floral composta por um buquê de quatro flores lilases.

A novidade traz um total de nove produtos ideais para o dia, que vão desde uma loção renovadora até um balm hidratante para os lábios.

Com uma combinação elegante, sofisticada e delicada de quatro flores lilases (lavanda, íris, violeta e lilás), Nativa SPA Lilac chega ao portfólio da marca como uma opção aromática que carrega delicadeza e potência para o ritual de cuidado corporal completo.

A família conta com nove itens, a começar pela loção renovadora – disponível em três diferentes tamanhos –; o óleo em creme, o desodorante colônia body splash corporal em creme; o hidratante para mãos e pés; o sabonete em barra; o gel de limpeza facial; e o balm hidratante labial.

Collab entre O Boticário e Donna Cachos para o lançamento de Match Ciência das Curvas

Com a presença das mais belas e famosas cacheadas, crespas e onduladas da cidade, a franquia local do Boticário realizou o lançamento da linha Match Ciência das Curvas em parceria com o salão Donna Cachos, especializado em cabelos naturais. As influenciadoras foram atendidas pela empresária Priscila Dantas e sua equipe – Camila Brasil e Nataly Barros.

Todas elas foram maquiadas pelo expert Wellington Reis e ganharam a linha completa de Match Ciência das Curvas.

Com o super time do Donna Cachos: Camila Brasil, Priscila Dantas e Nataly Barros

As lindas influs convidadas: Nicoly Gomes, Carol Lamar, Rayssa Alves, Bárbara Lima, Priscila Dantas e Thalita Figueiredo

Nativa SPA em primeira aparição em Renascer

O Boticário, que valoriza a beleza da novela ‘Renascer’, fez sua primeira aparição no horário nobre da TV Globo. A inserção, que foi ao ar no capítulo 51 da trama, trouxe produtos de Nativa SPA como destaque, apresentando os benefícios de uma das principais marcas de cuidados pessoais do Boticário, reconhecida por suas fragrâncias icônicas e qualidade de hidratação.

As escolhidas para a ação foram as linhas Ameixa e Quinoa, que estimulam em até 77% a produção natural de colágeno da pele e nutrem profundamente a pele devido à presença do óleo de quinoa, deixando-a com um aspecto saudável e brilho natural.

Na cena, a personagem Buba (Gabriela Medeiros) teve um momento especial de autocuidado, o que chama atenção de Teca (Livia Silva). A interação valorizou a importância da rotina de cuidados com a pele, sem necessidade de ocasiões especiais, uma vez que essa rotina é fundamental para a saúde e bem- estar do corpo.

Desenvolvida pela AlmapBBDO, a estratégia de mídia continuará durante todo o período de transmissão da trama. É a primeira vez que a marca investe em uma narrativa perene na novela das 21h da Rede Globo – envolvendo diferentes personagens e contextos, para conversar com diferentes perfis de público e ampliar o alcance de seu vasto portfólio de produtos.

Inauguração da loja aquário O Boticário

Com um coquetel e a presença de influenciadores digitais e colunistas sociais, a franquia acreana do Boticário reinaugurou sua loja na Galeria Meta, no dia 30 de março, trazendo formato atualizado que evidencia a aposta da marca na evolução do varejo físico.

A loja foi a primeira da marca em Rio Branco e está localizada bem no centro da cidade, trazendo agora duas vitrines chamadas “aquário”, que destacam as novidades da marca. Veja quem esteve por lá!

A RP do Boti e o assistente de Marketing, Henrique Queiros, com os influenciadores Ramayano Souza, Clícia Virgínia, Lígia Vianna e Cristiano Câmara

Colunistas sociais Moisés Alencastro, Kelly Kley, Márcia Abreu, Giuliana Evangelista e Roberta Lima

Teatro no Aquiri Hostel

Logo após a apresentação do espetáculo ‘Fiandeiro de Tempos’, realizado pelo Coletivo Iluminar, no dia 16 de março, no Aquiri Hostel, fiz questão de registrar o momento com o amigo ator César Júnior, o protagonista da peça, Victor Onofre, e os empresários Naldo e Bárbara Huberty.

Mesa redonda “Atualidades em Voz”

Em celebração ao Dia da Voz, o curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Uninorte realizará em 16 de abril, às 18h, a mesa redonda Atualidades em Voz”, em referência a campanha nacional “Minha Voz, Nossa Voz. A Força da Conexão”. Com inscrições gratuitas, o evento é voltado para estudantes da instituição, mas aberto para a comunidade em geral, e terá a participação de profissionais especializados na área.

A fonoaudióloga da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Daniela Melo, apresentará a palestra “Abordagem clínica em Voz”, já a especialista em Saúde Mental (UFAC) e em Processos Pedagógicos Ativos (Instituto Sírio Libanês), Gabriela Lima, abordará o tema “A Voz Profissional”. Encerrando o encontro, José Neves Galvão, do Centro Especializado em Reabilitação (CERIII), ministrará “A Voz cantada”.

A iniciativa realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), busca fortalecer informações importantes sobre a saúde vocal da população, além de somar forças e conexões com diversas pessoas.

Outubro Rosa é todo dia

Financiado pelo edital Funcultura da Fundação de Cultura Elias Mansour (Fem), o projeto Circuito Teatral Carcinoma no Vale do Juruá, Tarauacá-Envira pretende sensibilizar as comunidades, por meio da arte, sobre um tema tão relevante para a sociedade como o câncer de mama, enfatizando sobre como o diálogo da campanha Outubro Rosa deve ser compartilhado no dia a dia.

A proposta artística e emocionalmente impactante leva a experiência pessoal do câncer de mama da atriz e diretora teatral, Claudia Toledo, para as comunidades locais, incluindo escolas, universidade e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A primeira etapa de apresentações aconteceu entre os dias 1º e 5 de abril, em Porto Walter, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

A segunda etapa do projeto acontece entre os dias 7 e 10 de junho, em Tarauacá e Feijó, durante a programação do Festival de Teatro FETAC em Cena, em parceria com a Federação de Teatro do Acre.

A entrada é franca ao público geral e a agenda de apresentações também pode ser acompanhada pela página @cia.visseversa, no Instagram.