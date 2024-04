Dança da cadeiras: Bocalom e Gladson devem começar a exonerar secretários e diretores nesta semana

O prazo para que secretários e diretores se desincompatibilizem de cargos públicos comissionados para concorrer às eleições deste ano se encerra no próximo sábado, dia 06. Ou seja, o prefeito Tião Bocalom tem até sexta-feira desta semana para exonerar nomes importantes do alto escalão da Prefeitura de Rio Branco, que irão disputar cadeiras na Câmara Municipal de Rio Branco.

Além disso, Bocalom deve iniciar uma ‘minirreforma’ administrativa na estrutura da Prefeitura. Acontece que o prefeito, por conta das articulações políticas em torno da reeleição, vai precisar dar espaço para os partidos políticos aliados. É o caso da Secretaria de Saúde, que deve ser dada ao União Brasil, para oficializar o apoio nas eleições deste ano.

Dança das cadeiras

Espera-se que pelo menos 3 secretários da Prefeitura Municipal sejam exonerados. Além disso, outros diretores e secretários adjuntos também.

Todos no PL

Todos serão ou já foram filiados ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é a nova sigla de Bocalom. O partido deve ter uma lista extensa de candidatos a vereadores e pretende eleger no mínimo 5 parlamentares.

Novos chefes

Com a saída, pastas como a de Cuidados com a Cidade, Saúde e Assistência Social terão novos chefes.

Base com medo

Pelo menos 40% dos vereadores da base do prefeito Tião Bocalom não serão reeleitos. É o que espera o presidente da Câmara, Raimundo Neném, que também se filiou ao PL na última semana.

Gladson e a caneta afiada

Não é só na Prefeitura que teremos uma lista de exonerações. O governador Gladson Cameli também vai precisar assinar mudanças na estrutura do Governo. Um nome já certo é o do secretário Alysson Bestene, pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Progressistas.

Articulador

Luiz Calixto já foi informado que irá assumir o cargo de Bestene. Ele já é secretário-adjunto na pasta.

Fundhacre

Outro nome que deverá estar na lista é o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, que será candidato a vereador. No lugar dele, fontes da Secretaria de Estado de Saúde disseram à coluna que a escolhida é a diretora da UPA do 2º Distrito, Dora Vitorino.

Família Câmara

A presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, é mais uma que deve deixar o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara de Rio Branco. O substituto dela deve ser escolhido pelo grupo do deputado estadual Manoel Moraes, líder do Governo e sogro de Gabriela.

MDB causou pânico na Aleac

Os deputados da Assembleia Legislativa estão de olho na lista de candidatos a vereadores do MDB. É que nela consta 3 ex-deputados (Heitor Júnior, Neném Almeida e Eber Machado), que se forem eleitos, podem dificultar a reeleição da atual composição da Aleac. Em 2026, eles devem ser figuras carimbadas na lista de candidatos a uma vaga no parlamento.

Surpresa!

Falando em MDB, o partido vem com uma lista de candidatos a vereadores de peso. O partido quer eleger no mínimo 6 parlamentares na Câmara da capital. Um deles, é o da advogada Thaís América, que se filiou ao partido sob as bênçãos de Marcus Alexandre. É uma jovem liderança que pode surpreender nas eleições.

Não vão estar fora

Enganou-se quem achou que o grupo da deputada Maria Antônia e do ex-prefeito Deda iria ficar fora da disputa nas eleições de Brasiléia. Eles devem indicar o nome do vice-prefeito na chapa de Leila Galvão, do MDB.