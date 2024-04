Em depoimento, Textor diz que apresentou provas sobre manipulações

John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, prestou depoimento no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3/4), sobre as acusações que fez sobre manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro.

O mandatário do time carioca compareceu à Cidade da Polícia e, acompanhado por três advogados, falou por cerca de três horas.

Em entrevista à TV Globo, Textor garantiu que mostrou provas das acusações.

“Eu fui à delegacia, comecei o processo, entreguei provas, dei meu depoimento. Eu tenho muito mais provas do que um relatório da Good Game. É um dia maravilhoso. Falei com investigadores independentes e razoáveis que não pareceram estar torcendo por clube nenhum. É muita informação, são meses de coleta de dados. É muito o início de um processo muito saudável”, disse ao chegar no estádio Nilton Santos antes da estreia do Botafogo na Taça Libertadores. O time de Textor perdeu por 3 x 1 para o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Textor também criticou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). “Eu entreguei há semanas provas completas de manipulação de resultados. Os nomes foram omitidos para proteger a identidade dos jogadores envolvidos. Eu me importo com a lei. Se alguém está envolvido num escândalo de manipulação, essa pessoa também tem direitos. Não consigo entender como o STJD, que tem processos não confidenciais, continua pedindo provas”, afirmou.

O tribunal denunciou o empresário americano por suas acusações e exigiu provas a Textor.