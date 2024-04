Em Rio Branco, Fórum da Indústria da Construção reúne grandes nomes da área

Rio Branco se tornou na manhã desta quinta-feira, 25, a sede do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), um evento de dois dias que promete trazer luz às diretrizes para o desenvolvimento dessas regiões do país.

O encontro, sediado no auditório da Fieac, reúne especialistas do setor, autoridades políticas e empresários em discussões fundamentais para o avanço da construção civil nessas regiões.

Com uma programação abrangente, o primeiro dia do evento abordou temas como os desafios enfrentados pelo setor da construção no presente e futuro, a importância da construção civil para a primeira infância, as articulações entre o governo federal e as secretarias de habitação dos estados, além de destacar o papel do Acre na integração regional com os países vizinhos e o apoio do Sebrae para aumentar a produtividade do setor.

Marcos Holanda, presidente do FNNIC, destacou a relevância do evento para a habitação, infraestrutura e construção civil no Acre, considerando-o o maior já realizado no estado nesses segmentos.

“É essencial que construamos uma sociedade corajosa o suficiente para enfrentar os desafios destas regiões fundamentais, que são o Norte e o Nordeste. O FNNIC reúne especialistas e autoridades para discutir soluções que possam impactar positivamente essas comunidades. Estamos comprometidos em buscar medidas que promovam o desenvolvimento e a integração regional, especialmente no que diz respeito à habitação e infraestrutura”, afirmou Marcos Holanda.

Para o segundo dia do encontro, sexta-feira, estão previstos debates sobre o Programa Habitacional Federal, inovações nos projetos do Minha Casa Minha Vida, estudos de caso em habitação popular e a visão dos tribunais de contas dos estados sobre obras públicas.

Além disso, palestras especiais abordarão o desenvolvimento de produtos imobiliários com o uso de inteligência artificial e o papel das associações pró-construção no mercado imobiliário.

Também para sexta, são esperadas as presenças do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e do governador do Acre, Gladson Cameli, que demonstram a importância atribuída ao evento pelos líderes políticos.

Representando o governo do Estado na abertura do FNNIC, o secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, destacou a importância do evento para o desenvolvimento econômico e social, enfatizando o papel relevante da construção civil na geração de empregos e renda.

Ele ressalta a necessidade de investimentos na região e o compromisso do governo em promover um futuro promissor, colaborando com empresários e representantes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) dos estados. O discurso reitera o compromisso com o avanço da infraestrutura e o bem-estar da população.

“O governo do Acre, liderado pelo governador Gladson, está participando deste fórum de desenvolvimento da região Norte-Nordeste da Construção Civil. Discutiremos temas cruciais, como habitação e parcerias com o governo federal, visando ao progresso do estado e ao bem-estar da população”, reforçou Alysson.

José Adriano Ribeiro, presidente da Fieac e anfitrião do evento, enfatizou a expectativa de que o FNNIC seja estratégico para impulsionar a retomada do crescimento da construção civil no Acre.

“Aproveitamos a oportunidade para discutir as grandes expectativas para 2024 na construção civil, especialmente no programa Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura, como no aeroporto. É crucial abordar o enfraquecimento do setor no Norte e Nordeste. Buscamos sair deste fórum com propostas concretas para enfrentar as dificuldades. Precisamos de um programa mais estável para garantir o crescimento e emprego neste setor vital”, reforçou.

Com debates abrangentes e participação de autoridades de destaque, o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção promete ser um marco na busca por soluções para os desafios enfrentados pelo setor, não apenas no Acre, mas em todo o país.

O evento contou ainda com a presença do senador Alan Rick; do deputado federal Eduardo Veloso; do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre, Carlos Afonso Cipriano; da presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (Crea-AC), Carmem Nardino; e do deputado estadual Eduardo Ribeiro; além de diversas autoridades.