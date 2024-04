Ex-BBB Eliezer desfaz harmonização facial; Veja fotos

Eliezer usou as redes sociais, nessa terça-feira (3/4), para desabafar e mostrar que resolveu tirar o preenchimento de ácido hialurônico do rosto após entender que passava por um processo de distorção de imagem quando realizou os procedimentos.

O marido de Viih Tube afirmou que resolveu desfazer a harmonização no fim do ano passado. Eli contou ainda que a mulher foi essencial para que ele reconhecesse o ‘exagero’ e retomasse o visual natural.

“Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo. Então, meu rosto voltou a ter a anatomia normal. O que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem. Quem me mostrou que eu poderia estar com isso foi a Viih, depois de uma foto minha que viralizou”, contou.