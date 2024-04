Exclusivo: filho suspeito de matar idosos junto com a mãe formou em Medicina no Acre; VEJA O VÍDEO

O médico formado no Acre, Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, e sua mãe pecuarista Inês Gemilaki, de 48 anos, são procurados pelo assassinato de dois idosos em uma confraternização no Mato Grosso. O crime aconteceu no último domingo (21), na cidade de Peixoto de Azevedo (MT).

Os dois homens mortos foram identificados como Pilson Pereira da Silva, de 80 anos, e Rui Luiz Bolgo, de 68 anos. O padre da cidade, ferido na ação, está hospitalizado, conforme a polícia.

Segundo a polícia, o crime aconteceu devido a um desentendimento entre os envolvidos por causa de uma dívida relacionada a um imóvel. O parceiro de Inês, Marcio Ferreira Gonçalves, também teria participado do crime, fornecendo apoio ao grupo. Os três estão fugidos.

Bruno Gemilaki Dal Poz e Inês Gemilaki

Filho de Inês, Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, é médico formado em Rio Branco, Acre, registrado no Conselho Federal de Medicina (CFM) desde março de 2021.

Embora não tenha uma especialidade registrada, ele já trabalhou como clínico geral em uma clínica na zona rural de Peixoto de Andrade. Seu perfil no LinkedIn também menciona sua experiência em uma clínica na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo.

Durante seus estudos, ele colaborou como coautor em vários trabalhos científicos abordando temas como “hipotireoidismo com comprometimento renal em adolescente”, “falta de adesão à puericultura por crianças de 0-2 anos” e “avaliação da qualidade do atendimento em setor de urgência e emergência para casos de sepse”.

Veja o vídeo do momento: