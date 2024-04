EXCLUSIVO: Quem é a nova namorada de Tião Bocalom? Saiba tudo sobre a vida de Kelen Rejane Nunes

Após o término de um relacionamento de longa data, Kelen Rejane Nunes Sobrinho ganhou destaque ao tornar-se a nova companheira do prefeito Tião Bocalom, no último dia 31 de março, dia da páscoa. Nascida em 16 de julho de 1979 em Rio Branco, Acre, Kelen é uma figura destacada no campo jurídico.

O último relacionamento da acreana foi o procurador do município de Rio Branco, Dr. Jefferson Marinho, o fim do relacionamento aconteceu em 2019, a união durou vinte anos. Sem filhos, o casal se separou e seguiu rumos diferentes.

Graduada em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, em 2007, a acreana continuou sua busca por conhecimento com uma pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera – Uniderp, concluída em 2010.

Kelen é uma advogada respeitada, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre (OAB/AC), com o número 3098. Sua integridade e ética profissional foram reconhecidas durante sua atuação como Secretária Geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/AC entre 2016 e 2018, e como Conselheira Seccional suplente da OAB/AC de 2019 a 2021.

Além disso, ela ocupou o cargo de Chefe do Departamento Jurídico no Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA) de 2012 a 2021, onde sua conduta exemplar e compromisso com a integridade foram notáveis.

Atualmente, Kelen desempenha suas habilidades na assessoria jurídica da Secretaria de Agropecuária desde março de 2021, demonstrando sua versatilidade e expertise em diferentes áreas do Direito.

Fora de sua carreira profissional, Kelen é conhecida por sua fé cristã, sua vida simples e seu compromisso com a família, o trabalho e os amigos. Sua dedicação, gentileza e alegria no serviço aos outros são características que a tornam uma figura admirada tanto na esfera profissional quanto pessoal.

O prefeito Tião Bocalom compartilhou a notícia de seu relacionamento com Kelen no domingo de Páscoa, 31 de março, em suas redes sociais, pedindo a bênção de Deus e da sociedade para essa nova fase de sua vida amorosa.