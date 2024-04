Filho caçula de Zé Vaqueiro tem melhora e sai da intubação

Internado há quase 9 meses, após ser diagnosticado com síndrome de Patau ao nascer, o filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares foi batizado no hospital. A notícia foi compartilhada pelos pais do bebê na última quinta-feira (11/4).

“Nosso Arthur foi batizado, em nome de Jesus, amém. ‘Quem crer e for batizado será salvo’. Marcos 16:16 🙏”, escreveu a esposa do cantor em um post compartilhado. Nos comentários, os fãs enviaram mensagens de apoio.

“Que Deus restaure cada dia mais a vida desse guerreiro, Arthur 🙌”, desejou uma. “Bendito seja o Senhor! 🙏 Que o senhor sempre o conduza nos seus caminhos, com proteção de Maria. Deus abençoe sua família. 🙌🏽”, declarou outra. “Ow, Jesus maravilhoso!!!Já já ele estará em casa”, afirmou uma terceira. “Muitas bênçãos para o Arthur 👶🏻🙏”, postou mais uma.

Na última quarta-feira (10/4), Ingra fez um longo desabafo sobre a internação de quase um ano do menino: “Já se passaram quase 9 meses.

Dias e noites sem dormir, orando, pedindo forças a Deus para continuar. Uma rotina desafiadora onde existe uma luta constante da força e do medo”, começou ela.

E continuou: “Ser forte todos os dias para acordar e continuar acreditando…. Porque a vida continua e precisamos seguir, trabalhar. A vida cobra isso e o peso é enorme. Fomos julgados, criticados e humilhados quando nem forças tínhamos para nos defender. Se é que existe defesa sobre isso. Mas o que nos conforta todos os dias é saber que existe um Deus tremendo que nos protege dia e noite, e não deixa a gente desanimar”, garantiu a influenciadora.

Em seguida, ela pontuou os desafios que ela e Zé Vaqueiro vêm enfrentando: “A cada dia seguimos mais unidos como casal, pai e mãe. Vocês não têm ideia como é ter um filho nessas condições e não poder fazer nada para evitar a dor, uma febre, uma queda de saturação, porque na hora a gente já sabe que ele vai passar mal e os nossos corações já ficam acelerados”, definiu, antes de completar:/

“A pressão baixa porque ele fica sem sinais vitais e muitas das vezes precisa ser reanimado. A minha cabeça já bloqueou com o barulho de alerta dos aparelhos da UTI, eu vivo assustada. Até em casa, do nada, eu escuto. Vocês acreditam? Aí, eu começo a chorar… Tantas melhoras no decorrer desse tempo e, ao mesmo tempo, ele sempre passando mal”, disse.

Logo depois, a esposa do cantor revelou uma de suas conversas com Deus: “Conversei várias vezes com Deus e perguntava: ‘Por que Deus? Não aguento ver ele assim… Isso me destrói’. Logo eu, que sempre quero resolver tudo, ajudar… Me sinto incapaz todos os dias. Mas precisamos de forças, porque a fé é isso… Nada para Deus é impossível!!! Meus filhos precisam de mim, o meu marido… eu preciso deles. Somos uma família 🙏🏻❤️ e Deus só fortaleceu esse laço”, contou.

No fim, ela aproveitou para se declarar para o marido: “O apoio em um momento desafiador é algo muito nobre. Isso você não encontra por aí, porque não tem preço… É algo que tá dentro de você. Eu agradeço a Deus por não estar passando por isso sozinha. Te agradeço, meu bem, por tudo. E juntos vamos seguindo porque Deus proverá e ele conhece os nossos corações… E uma coisa que não somos é fracos, Somos fortes e guerreiros, meu amor. ❤️🙏 Na alegria, na saúde e na doença… Assim disse o Senhor. Te amo, José”, declarou.

Cancelamentos de show após o filho nascer

O filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, Arthur, nasceu com uma síndrome que causa má-formação, em julho do ano passado, e está internado na UTI desde então.

A notícia foi dada pelo próprio cantor, através de um comunicado nas redes sociais, que teve os comentários bloqueados. Na ocasião, ele cancelou seus shows por um tempo.

“Comunicado: na tarde de segunda-feira (24/7), nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar”, começou a nota.