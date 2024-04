“Gigolô sem vergonha”, diz Nego Di ao detonar Davi, do BBB24

Em seguida, Di usou seu perfil do Instagram para compartilhar um vídeo criticando o campeão do BBB24. “O negão era um gigolô sem vergonha. Ele tava empurrando essa veterana para ela sustentar ele”, disse se referindo a diferença de idade do casal, que é de 11 anos.

Essa não é a primeira vez que Nego Di detona o baiano. No início de março, o ex-BBB já havia comentado sobre as atitudes de Davi com relação a comida no confinamento: “Eita, como é humilde! O rei Davi! Não dá para falar mal dele, né? Deus o livre falar mal do alecrim! Gente, o Davi precisa entender que daria um braço para ter esse arroz e feijão”.

Na ocasião, o motorista de aplicativo havia reclamado de estar no Tá com Nada, onde as refeições são resumidas, basicamente, em arroz, feijão e goiabada. “Fome a gente não vai passar, mas que é ruim, é! Comer arroz e feijão de manhã, de tarde e de noite? Aí de manhã tem que comer, de tarde comer”, comentou.

Nego já havia contado sobre a implicância com Davi e garantiu, publicamente, que não simpatizava com o rapaz. “Eu gosto do jogo do Davi? Não! Porém, não dá pra negar que ele é um dos jogadores mais espertos da história do BBB”,

Revoltado, Davi abre live

Na noite dessa sexta-feira (19/4), Davi Brito abriu uma live no Instagram e rasgou o verbo. O campeão do BBB24 ficou revoltado com os rumores de que teria terminado com Mani Reggo.

A informação foi divulgada pelo jornalista Luiz Bacci, que garantiu que os dois não estão mais juntos.

“Eu entrei no Big Brother Brasil como um garoto preto, que veio da favela. Um garoto que sonha e que tem o direito de sonhar e viver a vida como qualquer pessoa. Eu entrei no Big Brother pra jogar e pra ganhar o prêmio e fui lá como jogador, me posicionar, mostrei a minha pessoa, a minha personalidade e ganhei o programa”, disse.