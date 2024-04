Homem é morto a facadas após “xavecar” mulher casada em bar

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios de Goiás (DIH) prendeu Cleomar Baia da Silva, autor confesso do assassinato de Marciano José de Jesus e da tentativa de homicídio contra uma mulher. O fato ocorreu em 26 de novembro de 2023, às 22h17, em um bar da Av. Diamante Negro, Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia.

De acordo com as investigações, o motivo do crime teria sido ciúmes: Cleomar teria visto Marciano “xavecando” sua companheira minutos antes do ocorrido.

“Movido pelo sentimento de ciúmes, Cleomar desferiu ao menos 17 facadas contra as vítimas. Uma delas veio a óbito em razão das facadas e a outra sobreviveu, apesar de ter ficado em estado grave. Todo o ocorrido foi gravado por câmeras de segurança. O preso confessou em detalhes o crime”, explicou a Polícia Civil de Goiás.

Cleomar Baia da Silva foi detido na última quinta-feira (28/3) pela equipe da DIH em Formoso do Araguaia, Tocantins.