De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, o homem foi preso na madrugada do mesmo dia da ação criminosa no distrito de Caiambé, zona rural do município, após a mãe da vítima denunciar que o homem havia tentado abusar sexualmente da adolescente.

Com base na informação, os policiais foram ao local e prenderam o homem em uma região de mata. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime e, posteriormente, ficou à disposição do Poder Judiciário. “Também representamos à Justiça pela prisão preventiva do autor, tendo em vista que ele já havia sido preso por estuprar a irmã em 2023, além de tentando abusar da sobrinha em outras ocasiões, chegando até mesmo a oferecer dinheiro para ela em troca de relações sexuais”, disse a delegada.

Tentativa de estupro

Segundo a autoridade policial, na ocasião do crime, o homem tentou arrombar a janela da casa da sobrinha, mas percebeu que a porta do imóvel estava apenas encostada e entrou. Nesse momento, ele foi direto ao quarto dela, pediu para ela manter silêncio e subiu em cima da vítima, que gritou por socorro.

“A mãe da menina acordou e o infrator fugiu. Nós não descartamos a possibilidade de que ele tenha feito outras vítimas. Mediante a isso, pedimos que as mulheres que tenham sido vítimas deste homem, que procure à delegacia e denuncie, ou por meio dos números (97) 98113-284, da DEP de Tefé, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, pontuou.