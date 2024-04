Hugo Moura posta indireta após término do casamento com Deborah Secco

A notícia do fim do casamento

Deborah Secco e Hugo Moura não são mais um casal. Segundo o site BNews, a atriz e o baiano já colocaram fim no casamento há um tempo. Fontes da página revelaram, ainda, que ela não tornou pública a separação, pois tem esperança de uma reconciliação.

O portal relatou, inclusive, que Hugo Moura parece não querer pensar sobre o divórcio. Os dois completaram 9 anos juntos recentemente e são pais de Maria Flor, de 8 anos. Antes mesmo da confirmação do rompimento, muitas especulações sobre o motivo começaram a circular por aí. Uma das razões seria, ainda de acordo com o BNews, a exposição exagerada da relação por parte de Deborah Secco.

No Instagram de Hugo, a última publicação em que a mulher aparece foi feita em setembro do ano passado e se trata de uma divulgação. Já no perfil de Deborah, o marido também não tem sido assunto.

A coluna procurou Deborah Secco e Hugo Moura, mas ambos ainda não responderam. Ao Gshow a equipe da atriz confirmou a informação. “Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto”, afirmou a nota.

Detalhes sobre o órgão genital do marido

Deborah Secco participou de Sobre Nós Dois, programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, que estreou em agosto do ano passado. Durante o bate-papo, a atriz fez confissões picantes sobre a vida a dois com o marido, Hugo Moura, e aproveitou para detalhar o órgão genital do rapaz.

“O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim”, disse a atriz, batendo na mesa.

Deborah ainda deu detalhes: “Às vezes, não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência, de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo”.

Sabrina Sato, que estava solteira desde o fim de seu casamento com Duda Nagle, ainda brincou com a situação dizendo que a propaganda não era indicada para alguém que, como ela, está “sem pegar ninguém”. Deborah, então, foi direta na resposta. “Não por isso, Sabrina. Você pode ir lá em casa. Nossa casa está sempre de portas abertas para você”, disse a atriz, aos risos.

A mãe de Zoe ainda falou abertamente sobre o divórcio de Duda Nagle, que aconteceu em março deste ano, e brincou com a situação: “Deborah disse que faz sexo 10 vezes por dia com o Hugo. Depois que ela me contou isso, foi que eu decidi me separar”.

Vale destacar que Hugo Moura também estava presente no programa e, aos risos, acompanhou a esposa dar detalhes de sua intimidade.

Acordo com o marido após revelações íntimas

Após fazer muitas revelações picantes sobre sua intimidade com o marido, Deborah Secco tomou uma atitude e resolveu diminuir a exposição. Com isso, a atriz tem mostrado menos Hugo Moura nas redes sociais e falado pouco do rapaz em entrevistas.

Em conversa com a Quem, a Lara do remake de Elas por Elas falou sobre a decisão: “É um respeito à escolha dele”.

E essa decisão atinge também a filha do casal. “Ela aparece quando quer também. Tem horas que não quer. Às vezes, ela fica um tempo sem aparecer, não gosta, não quer, tudo bem também. E aí ela vem me chamando para fazer uma dancinha, e vou na deles. Essa é a minha vida, e não obrigatoriamente a de mais ninguém”, declarou.

Deborah Secco também falou sobre seu trabalho em Elas por Elas. “É uma novela presente, as pessoas, o camarim é um dos melhores que já vivi. Estar com Lazinho, nem sei a saudade que vou sentir dele, e foi muito especial mesmo”, disse, citando Lázaro Ramos, o Mário Fofoca, com que faz par romântico na trama.

A novela, adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, termina no dia 29 de março, e a atriz já está saudosa. “Fiz grandes amigos e são pessoas que amo muito. Já estou começando a sentir falta”, ressaltou.

Após também gravar duas temporadas de Rensga Hits! em conjunto, Deborah Secco relatou que ainda tem muitas coisas para fazer antes de descansar. “Ainda não planejei as férias. Tenho tanta coisa para fazer depois da novela que ainda não consegui. São muitas entregas publicitárias, por exemplo”.