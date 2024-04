Jojo Todynho revela que rival trancou a faculdade: “Chateada”

Em bate-papo com Evelyn Regly, no Vaca Cast, Jojo Todynho revelou que um colega do curso de Direito trancou a faculdade. Recentemente, a apresentadora protagonizou uma confusão na porta da instituição de ensino, dando um tapa na cara de com Gabriela Nascimento. A cena, gravada e compartilhada nas redes sociais, gerou uma grande polêmica.

“Uma das fiscais da minha vida lá na faculdade, são três, mas uma delas trancou a faculdade e eu não fico feliz com isso não. Aí eu fui descobrir, a gente acaba sabendo das coisas, trancou porque não estava conseguindo arcar”, começou a famosa, sem citar se a rival é a mesma com quem teve o conflito.

Jojo seguiu: “E eu fiquei chateada. Se fosse coleguinha, se quisesse se juntar com o bonde do bem, eu ia ser a primeira a falar que ela não ia trancar porra nenhuma. Eu ia falar: ‘Vou te ajudar’. Mas, ao invés de estar preocupada com a própria vida, tá preocupada com a vida da outra”.

Todynho destacou que a implicância começou depois da mocinha querer saber, no grupo de WhatsApp dos alunos, sobre a presença da artista. “Como queria que eu estivesse indo [para a universidade], se não tinha aula? Final de semestre, já tinham distribuído as notas. Passei, já tinha sido avaliada, me tirei de férias. Vou pra faculdade pra quê, pra ficar esquentando cadeira?”, reforçou.

Nas imagens da briga, a cantora aparece batendo boca com a mulher. As duas gritam e se xingam. Em seguida, Jojo Todynho caminha na direção de Gabriela, com o celular ligado e apontado para ela, e a outra grita: “Tira a mão da minha cara”.

A pessoa que está filmando se admira com a atitude da artista: “Gente, ela enfia a mão dentro da casa dos outros”. Logo depois, uma outra pessoa aparece e pega o aparelho das mãos da apresentadora, que continua avançando contra a rival.

O enfrentamento chegou a ser interrompido, mas Jojo não se deu por vencida. Mais tarde, ela passou com seu carro em frente ao local onde estava a vítima e ameaçou: “Tô aguardando seu processo, vai tomar na cara de novo, sua safada”.