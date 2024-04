Jovem viaja 2 mil km para conhecer namorado e ele não aparece

A jovem norte-americana River Blake imaginou viver o sonho de encontrar o homem com quem namorava à distância, mas viveu uma grande decepção. A mulher, de 23 anos, viajou quase 2 mil km, de Louisiana para Dakota do Sul, nos Estados Unidos, e o namorado, com quem se relacionava on-line há cinco anos, não apareceu para buscá-la.

Além de não aparecer no aeroporto, o rapaz não deu nenhum sinal de vida. Mas essa não é a primeira ausência dele, que demonstrava comportamentos parecidos enquanto o relacionamento era apenas on-line. “Às vezes, ele desaparecia um pouco e depois reaparecia como se nada tivesse acontecido”, contou ela ao NY Post. A decisão de se conhecerem pessoalmente, no entanto, partiu dos dois. Segundo o relato, o homem havia demonstrado interesse em consolidar o relacionamento e em morar junto com ela. Ele teria convidado River para ficar na casa dele e foi quem pagou a passagem de avião. Entretanto, quando ela desembarcou, ele não respondeu nenhuma tentativa de contato. “Passei de três a quatro horas no aeroporto correndo em círculos, e quando percebi que ele não vinha me buscar, fui embora”, detalhou. Ela pagou duas diárias em um hotel de Dakota do Sul e também a passagem de volta, mas ao menos aproveitou os dois dias para conhecer o local acompanhada do amigo de um amigo. “Realmente ainda dói, mas pelo menos consegui fazer alguns passeios turísticos.”