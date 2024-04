Lula e Petro discutem Venezuela e solução para violência no Haiti

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em visita oficial à Colômbia e participou de um encontro com empresários, na tarde desta quarta-feira (17/4), ao lado do chefe do Executivo colombiano, Gustavo Petro.

Mais cedo, os líderes tiveram uma reunião bilateral na Casa de Nariño, sede do governo da Colômbia. Durante o encontro, Lula e Petro discutiram a situação no Haiti e as eleições na Venezuela.

O presidente colombiano defendeu cooperação entre os países para chegar a uma solução à escalada de violência no Haiti. “Queremos chegar em uma saída, que queremos construir também com o Brasil, pensando em uma possibilidade democrática para o povo haitiano”, disse Petro.

Segundo ele, os líderes também conversaram sobre a formulação de um mecanismo para garantir eleições justas na Venezuela. O pleito está marcado para 28 de julho. Na última semana, Petro esteve em Caracas e se reuniu com Nicolás Maduro.

“Uma possibilidade de plesbiscito que garantisse um pacto democrático. Que garantisse a qualquer um eleições justas e democráticas, e a certeza e segurança sobre sua vida, seus direitos e as garantias políticas que qualquer ser humano deve ter”, destacou Petro sobre a proposta discutida.

Agenda

Ainda nesta quarta, Lula e Petro participarão da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (Filbo). O Brasil é o país homenageado nesta edição, cujo tema é “Ler a Natureza”.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e Ailton Krenak, escritor recém-empossado imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), são esperados no evento literário.