Luto em Senador Guiomard: morre Zé Pé Branco, antigo servidor público municipal, aos 64 anos

Faleceu nesta terça-feira (15), em Senador Guiomard, o servidor público municipal aposentado José Gomes de Oliveira, conhecido como “Zé Pé Branco”. Morreu vítima de um câncer no estômago, doença adquirida após o descontrole do diabetes, em alto grau de infecção.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, emitiu nota de pesar pela morte do servidor, antigo morador do bairro Chico Paulo 2, em Senador Guiomard. Além de servidor da Prefeitura, sempre dirigindo caminhões, caçambas e outros veículos pesados, Zé Pé Branco foi um dos pioneiros do município.

Ele deixa a esposa, dona Socorro de Oliveira, e a filha Keully, também servidora pública municipal. Ele tinha 64 anos de idade.