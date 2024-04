Matheus Mazzafera perdeu a visão após cirurgia para feminilizar a voz

No momento do procedimento, os olhos de Matheus não foram devidamente vedados, prática comum em cirurgias com anestesia geral. O vento teria causado, segundo o colunista, danos aos olhos.

Após a cirurgia, Matheus passou a perder parcialmente a visão do olho direito até ficar sem enxergar. Mazzafera foi levada a emergência de um hospital especializado em oftalmologia. Matheus passou cerca de três dias sem falar e enxergar. Redesignação sexual Após os rumores em torno de sua redesignação sexual e uma suposta mudança de nome, Matheus Mazzafera se pronunciou por meio de seus Stories, na segunda-feira (15/4), para pedir aos fãs que “não acreditem em tudo que leem”. “Às vezes o que precisamos é voltar pro útero da mamãe… mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo pra me encontrar. Era isso ou ir embora pra outro plano”, iniciou. Sobre o seu afastamento da internet, Mazzafera explicou: “Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo.” “Mas eu até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e ‘disse que me disse’”, finalizou.